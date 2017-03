Hà Tĩnh: Tường đổ sập đè 2 cha con đang đục lấy gạch

Hiện trường vụ tai nạn. Hiện trường vụ tai nạn.



Theo Minh Lý – Hà Phương ( Dân trí)



Vụ tai nạn xảy ra vào hôm qua, 26/6. Khoảng 9h sáng, sau khi thống nhất mua hai gian văn phòng của Trường THCS Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, ông Nguyễn Minh Vinh (55 tuổi) cùng con rể là Nguyễn Khắc Hoàn (39 tuổi) đến phá tường để lấy gạch. Khi hai cha con đang hì hục đục tường không may bức tường gạch đổ sầm xuống đè lên người.Nghe tiếng động mạnh nhiều người dân lập tức chạy tới cứu người. Chỉ có ông Minh may mắn thoát chết, còn người con rễ bị thương nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.Bước đầu, theo điều tra của Công an huyện Vũ Quang, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do cha con ông Minh đục gạch phía dưới chân tường làm cho cả mảng tường mất sự liên kết, cộng với tường lâu ngày bị xuống cấp nên không thể trụ vững, gây sập.