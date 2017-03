Hai bảo vệ nhận 140.000-150.000 đồng/lượt xe đổ bùn

Cơ quan điều tra đã xác minh việc hai bảo vệ của Công ty TNHH Bảo vệ Tín Nghĩa là Nguyễn Văn Đương và Dương Văn Sơn (đều trú phường La Khê, quận Hà Đông) nhận 140.000-150.000 đồng/lượt xe bùn đất từ Phạm Hồng Kỳ (trú phường La Khê) đổ vào nghĩa trang Đồng Trưa. Kỳ là nhân viên của Công ty Cổ phần Cơ giới giao thông An Thành. Công ty Bảo vệ Tín Nghĩa là đơn vị có hợp đồng bảo vệ đường Lê Văn Lương kéo dài. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả và tạm giữ ba người nói trên.

Cơ quan điều tra cho biết ngày 19-8, Kỳ đã đến đặt vấn đề với Đương và Sơn về việc đổ trộm bùn đất vào khu vực nghĩa trang Đồng Trưa. Sau khi thỏa thuận, trên 40 lượt của 10 đầu xe (15-20 m3/xe) chở bùn đất đổ vào nghĩa trang Đồng Trưa từ khoảng 1 giờ đến 5 giờ sáng 22-8. Tổng khối lượng bùn đất đổ vào khu hung táng của nghĩa trang này lên tới khoảng 800 m3. Trong 10 lái xe, một số người làm trong Công ty An Thành, số khác là lái xe tự do. Công an hiện đã tạm giữ 10 xe ôtô tải vận chuyển bùn đất để phục vụ công tác điều tra.

Chiều qua (31-8), khoảng 100 người vẫn tích cực tham gia bốc dọn bùn đất tại nghĩa trang Đồng Trưa.

Theo luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, hai bảo vệ trong vụ việc này đóng vai trò đồng phạm về hành vi xâm phạm mồ mả theo Điều 246 Bộ luật Hình sự. Họ không phải là người bảo vệ nghĩa trang nhưng đã tạo điều kiện cho việc thực hiện hành vi vi phạm. Nếu 10 lái xe thực hiện hành vi đổ trộm bùn đất mà biết khu vực đổ là nghĩa trang thì cũng là đồng phạm.

Ông Trịnh Như Hà, Phó Chủ tịch phường Dương Nội, cho biết đến chiều 31-8, lực lượng chức năng đã xác định được 36 ngôi mộ trong khu hung táng của nghĩa trang Đồng Trưa. Trong đó, năm ngôi mộ vẫn nằm sâu dưới bùn đất. Việc tìm kiếm có phần chậm lại do thời tiết nắng nóng nên lượng người tham gia bốc dọn bùn đất chỉ còn khoảng 100 người, giảm 50 người so với ngày trước đó.

TRẦN ĐẠI