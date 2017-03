Hai cá voi khổng lồ xuất hiện gần bờ biển Phú Yên

(PL)- Chiều 19-7, ông Lê Hoàng Ngọc, Chủ tịch UBND xã An Chấn (huyện Tuy An, Phú Yên), xác nhận gần đây có hai con cá voi khổng lồ xuất hiện gần bờ biển thuộc vùng biển Bãi Xép (thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn).

Theo ngư dân địa phương, gần nửa tháng nay, mỗi khi biển êm, cứ 16-17 giờ hằng ngày có hai con cá voi xanh (ngư dân địa phương gọi là cá Ông Lùa) xuất hiện cách bờ hơn 100 m. Thời gian cá trồi lên mặt nước biển kéo dài 1-2 giờ. Mỗi con dài khoảng 15 m, chiều ngang nơi lớn nhất 3-4 m, ước trọng lượng mỗi con hơn 10 tấn. Khi có người bơi lại gần, hai con cá không có biểu hiện hung dữ. Cả hai con cá cũng không có dấu hiệu bị thương hay lụy bờ. Ông Lê Hoàng Ngọc khẳng định đây là hiện tượng bất thường vì từ trước đến nay chưa hề cùng lúc có hai con cá voi khổng lồ khỏe mạnh xuất hiện ở vùng biển này. Chính quyền địa phương đang báo với cơ quan chức năng để có biện pháp nghiên cứu, bảo vệ. T.LỘC