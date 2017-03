Sáng 18-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xe tải do tài xế Nguyễn Văn Hào (ngụ Nghệ An) điều khiển và phát hiện 2 con beo lửa (một loài thuộc nhóm nguy cấp cần được bảo vệ) đã chết cùng 43 kg xương động vật.

Hai con beo lửa bị sát hại để nấu cao



Tại cơ quan công an, chủ xe Võ Văn Thịnh (ngụ huyện Diễn Châu - Nghệ An) khai nhận 2 con beo lửa và 43 kg xương động vật trên được mua từ Lào về nấu cao.