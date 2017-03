Hai con cá hải tượng mất tích bí ẩn

Ngày 23-4, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Công an huyện Tân Thành phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra vụ mất trộm hai con cá hải tượng (ước mỗi con nặng 50 kg và có giá cả trăm triệu đồng/con), hai cây mai tại nhà vườn của một doanh nhân ở huyện.

Theo thông tin ban đầu, đêm 11-4, Công an ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân tiếp nhận trình báo của ông Dương Văn Bình - là người trông coi vườn của gia đình mất trộm và ông Trần Anh Tuấn (bạn ông Bình) vụ mất cá trên.

Khu nhà, vườn này của một doanh nhân, thỉnh thoảng ông này mới ghé về thăm. đặc biệt, trong vườn có một hồ nuôi năm con cá hải tượng (một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có thể dài đến 6 m và khi dài 1,5 m thì cơ thể chúng bắt đầu xuất hiện các màu sắc lấp lánh trên vảy rất đẹp - NV) được mang về từ châu Mỹ, chưa rõ trọng lượng chính xác. Chúng được ông Bình trực tiếp nuôi dưỡng nhưng bất ngờ hai con cá to nhất bị mất một cách khó hiểu.

Cá hải tượng có giá trị cao do đây là loài cá “khủng” và có màu sắc rất đẹp. Ảnh: Internet

Theo trình báo, trước khi cá mất một ngày, ông Tuấn từ TP.HCM đến thăm ông Bình. Sau đó hai người tổ chức nhậu (có một số người khác nữa) tại vườn ông Bình đang trông coi. Trong buổi nhậu, ông Tuấn có nói ông Bình bắt cá bán lấy tiền. Không rõ câu chuyện được đồn đại thế nào mà sáng hôm sau có người tìm đến gõ cửa hỏi mua cá thật. Theo lời ông Tuấn, ông Bình, trước câu hỏi này hai ông cũng bất ngờ và trả lời ngay làm gì có chuyện bán cá.

Tới 10 giờ cùng ngày, ông Bình khóa cổng nhà vườn cẩn thận và đi Vũng Tàu chơi với bạn. Đến khuya, cả hai trở về nhà thì phát hiện ổ khóa bị mở. Thấy lạ, hai ông kiểm tra thì thấy một cây mai to đã đổ nghiêng khỏi chậu, hai cây mai nhỏ hơn (trị giá khoảng 30 triệu đồng) đã biến mất. Nhìn vào hồ, hai con cá hải tượng được cho là lớn nhất trong số năm con cũng mất tích. Sau đó công an đến hiện trường phát hiện bên mép hồ có một đôi dép lạ và một chiếc màn cũ (được cho là dùng để lùa, bắt cá), trong khi cổng nhà không có dấu vết bị cạy, phá khóa.

Chiều 23-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tuấn, ông Bình không tin có sự trùng hợp khi mới nói bữa trước thì bữa sau mất cặp cá. Theo hai ông, sức một người không thể mang hai con cá đi được. “Công an đã mời chúng tôi làm việc nên chưa thể trả lời điều gì vì chờ điều tra. Tuy vậy, chúng tôi mong muốn công an sớm làm rõ vụ việc, tìm được cá mất” - hai ông nói.

Điều trùng khớp là trong khoảng thời gian cơ quan công an điều tra vụ trộm cá thì tối 12-4 (đêm hôm sau phát hiện cá mất), một hộ dân cách đó khoảng 10 km bắt được một con cá to với những đặc điểm giống cá hải tượng bị mất. Cụ thể, ông Lê Anh Thương nhiều lần nghe tiếng cá quẫy mạnh trong một ao nước cạnh nhà. Đoán là có con cá lớn, ông xách đồ nghề lội xuống ao rồi rà, chích điện và không lâu sau đó một con cá lớn nổi lên. Thấy cá to quá, ông Thương gọi hàng xóm đến làm thịt, chia cho mọi người và bạn bè. Ăn cá xong thì ông mới hay công an đang truy tìm cá song ông không biết đó có phải là con cá bị trộm không.

Được biết hồ cá bị chích điện là hồ tự nhiên, rộng khoảng 3.000 m2. Công an đã cho người đến bủa lưới song vẫn không tìm thấy được con cá khả nghi nào. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Tân Thành điều tra làm rõ.