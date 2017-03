Hài cốt liệt sĩ bị từ chối vì nghĩa trang hết “suất”

Theo đó UBND quận Ngô Quyền từ chối tiếp nhận hài cốt của con trai ông Tuấn.



Trao đổi với PV, ông Bùi Công Đoàn, trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Ngô Quyền, cho biết lý do từ chối tiếp nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Thế Anh vì nghĩa trang liệt sĩ của quận đã hết “suất”. Nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền được khởi công xây dựng, nâng cấp trên vị trí của nghĩa trang Đằng Giang cũ từ tháng 10-1998 với diện tích 3.600m2.



Theo thiết kế quy hoạch, nghĩa trang chỉ để phục vụ việc quy tập 1.515 phần mộ liệt sĩ của quận Ngô Quyền. “Lúc bấy giờ diện tích đất xây dựng nghĩa trang chỉ đủ để quy tập hài cốt liệt sĩ theo danh sách của địa phương. Kể từ sau tháng 10-1998, số liệt sĩ phát sinh và di biến động trên địa bàn quận đều chưa bố trí được phần mộ tại nghĩa trang”.



Ông Khúc Văn Phung, phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, cho biết tính đến nay có hơn 500 hài cốt liệt sĩ di biến động trên địa bàn quận chưa bố trí được phần mộ tại nghĩa trang. Các trường hợp này đều được quận hướng dẫn làm thủ tục đưa sang an táng tại nghĩa trang Phi Liệt của thành phố hoặc đưa về quê.



Theo ông Phung, riêng trường hợp của gia đình ông Tuấn vì có con trai duy nhất là liệt sĩ, hi sinh khi còn trẻ trong lúc bảo vệ chủ quyền biển đảo, nên trong ngày 8-5 thường vụ quận ủy đã họp để tìm phương án giải quyết có tình có lý.



Theo THÂN HOÀNG (TTO)