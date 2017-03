Hai CSGT bị trọng thương khi làm nhiệm vụ

Lúc 22 giờ 30 đêm 22-2, Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Ngô Mây (TP Kon Tum) thì phát hiện ba đối tượng đi trên một xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng chúng tăng ga bỏ chạy. Bị truy đuổi, các đối tượng chạy xe lạng lách qua nhiều tuyến phố. Đến đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng-Nguyễn Văn Cừ, bọn chúng dừng xe, gọi thêm hai đồng bọn dùng hung khí tấn công lại CSGT. Hậu quả, Đại úy Phạm Ý Nguyện bị gãy tay, chấn thương sọ não và đa chấn thương, hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; Thượng úy Nguyễn Ngọc Trí bị đa chấn thương hiện đang cấp cứu. Xe ô tô của CSGT bị hư hỏng nặng, vỡ kính.

Lực lượng công an đã bắt ba đối tượng trong đêm 22-2. Sáng 23-2, hai đối tượng còn lại đến trụ sở Công an phường Quang Trung (TP Kon Tum) đầu thú. Hiện Công an tỉnh Kon Tum đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

NGỌK LINH