Hai CSGT vô cớ bị nhục mạ, tấn công trước

Ngày 12-9, báo điện tử VTC News đăng thông tin do độc giả gửi tới với nội dung “lên án hành vi làm luật, hành hung người vi phạm của CSGT TP.HCM”. Tờ báo này dẫn nguồn tin độc giả cho biết vào 14 giờ 45 ngày 4-9-2011 trên quốc lộ 1A tại Km 1876+500, hai CSGT đang xử phạt tội lấn tuyến, nếu ai vi phạm thì nộp 350.000 đồng. Độc giả này chứng kiến một CSGT lấy dùi cui đập mạnh vào tay người vi phạm. Người này nói “Thằng nào đánh tao” và xảy ra ẩu đả.

Tuy nhiên, diễn biến trong đoạn video cho thấy rõ người đàn ông xáp tới và chửi thề, viên CSGT xô ra và hỏi: “Ông chửi ai vậy? Ông nói chuyện cho đàng hoàng nghe!”. Tuy nhiên, người đàn ông này tiếp tục chửi thề và đánh vào ngực viên CSGT sau đó mới bị khống chế và khóa tay.

Lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM cho biết đã chỉ đạo làm rõ vụ việc. Theo kết quả xác minh ban đầu, hai CSGT trong video trên là Trung tá Đoàn Văn Nhân và Thiếu úy Trịnh Hồng Giang (người đã khóa tay người đàn ông). Thiếu úy Nhân cho biết khi đang làm nhiệm vụ họ bị một người đàn ông lạ vô cớ tấn công và nhục mạ. Do người này có mùi bia rượu và thái độ thiếu kiểm soát nên buộc phải khống chế để ngăn ngừa hậu quả. Sau đó, vợ của người đàn ông này đã xin lỗi và xin được đưa chồng về. Vì hậu quả chưa xảy ra nên các CSGT đã đồng ý và cũng không báo cáo cấp trên.

Ông Nguyễn Văn Thanh xỉa tay chỉ mặt Thiếu úy Trịnh Hồng Giang, đánh vào ngực Thiếu úy Giang, bị Thiếu úy Giang giữ tay và sau đó khóa tay khống chế. (Ảnh cắt từ video)

Những người dân có mặt tại nơi xảy ra sự việc là các ông Nguyễn Công Hoan (253C KP Hiệp Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương) và Dương Văn Dói (47/9 xa lộ Hà Nội, Dĩ An, Bình Dương) và các nhân chứng khác cũng cho biết sự việc diễn ra như tường trình của các CSGT.

Người đàn ông trong video clip tên là Nguyễn Văn Thanh, ngụ 82/2B đường 138, phường Tân Phú, quận 9. Trong bản tường trình của mình, ông Thanh cho biết vào lúc 14 giờ 45 ngày 4-9, ông chở vợ con đi ngang qua chỗ các CSGT đang làm nhiệm vụ thì bị một CSGT dùng dùi cui đánh vào tay. Vì thế nên ông Thanh đã chạy thêm 100 m rồi dừng lại, để vợ con ở đó và chạy ngược lại hỏi lý do tại sao đánh mình, các CSGT khẳng định là không hề đánh vào tay ông. “Tuy nhiên, do hiểu lầm nên tôi có xô xát, do có uống vài lon bia nên tôi hơi nóng” - ông Thanh khai trong bản tương trình.

Vợ ông Thanh là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết cũng xác nhận rằng hai CSGT Nhân và Giang không phải là người đã dùng dùi cui đánh vào tay chồng mình.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết việc khống chế một đối tượng có mùi bia rượu, vô cớ nhục mạ và tấn công cảnh sát là điều cần thiết.

Riêng thông tin về việc “hai CSGT đang xử phạt tội lấn tuyến, nếu ai vi phạm thì nộp 350.000 đồng”, cho đến 16 giờ chiều qua đã không còn tồn tại trên bản tin của VTC News. Nhưng vẫn tồn tại trên bản tin được trang tin tức của Yahoo! Việt Nam dẫn lại nguồn VTC News.

NGUYỄN PHAN