Hai đối tượng tấn công CSGT đầu thú

Sáng 24-10 hai CSGT (thuộc đội CSGT Tân Sơn Nhất) đang tuần tra trên đường Trường Chinh thì phát hiện Hồng Tấn Hảo chạy xe máy không biển số, chở thuốc lá nhập lậu nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng Hảo vẫn bỏ chạy.

Hai CSGT đuổi theo đến đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng) thì Nguyễn Trung Cang (ngụ xã Xuân Thới Thượng) dùng xe máy cản để cho Hảo tẩu thoát. Khi bị CSGT khống chế, Cang chống cự lại. Hảo, Hùng và một số đối tượng khác xông đến đánh CSGT, giải vây cho Cang chạy thoát.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Cang, Hồng Tấn Hảo và Nguyễn Minh Hùng. Do Hảo và Hùng đã bỏ trốn, Công an huyện Hóc Môn ra quyết định truy nã Hảo và Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Ngọc Khải (TTO)