Hải Dương: Cô giáo bị phụ huynh cắn đứt đoạn tai 2cm

Phụ huynh vào tận nơi dạy... cắn tai cô giáo

Trao đổi với PV vào sáng 31-3, chị T. cho biết, cách đây hơn 1 tuần chị bị phụ huynh của một học sinh từng theo học lớp do mình giảng dạy đến gây sự rồi cắn đứt một phần tai của chị.

Thấy tai của chị T. bị đứt một phần và chảy nhiều máu, mọi người đưa đi sơ cứu. Sau đó, chị T. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương và mang bộ phận tai bị cắn đứt dài khoảng 2cm với hi vọng nối lại được.

Trong đêm đó, chị T. được chuyển lên Bệnh viện quân đội 108 (Hà Nội) để nối lại tai. Tuy nhiên, bác sĩ bảo phần tai bị đứt của chị đã hoại tử nên cần tiến hành khâu lại. Do phần tai hoại tử bị ảnh hưởng khiến chị bị viêm sụn tai, phải điều trị tại viện 108 1 tuần vẫn chưa khỏi.

Trước đó, khoảng 20h30 tối 22-3, chị đang giảng dạy học sinh bộ môn khiêu vũ thể thao thì một người phụ nữ tên H., phụ huynh học sinh nữ từng theo học lớp của chị đến tranh cãi to tiếng.

“Lúc đó tôi vừa kết thúc lớp học sinh bé xong, chuẩn bị chuyển qua dạy lớp lớn thì thấy chị H. vào và yêu cầu tôi ra ngoài nói chuyện. Xung quanh tôi có rất nhiều học sinh nên tôi ngồi vào bàn máy tính làm việc, chuẩn bị sang lớp sau. Tôi bảo chị đợi kết thúc giờ học mới nói chuyện vì không muốn ảnh hưởng đến học sinh.

Phụ huynh phản đối vì dạy sai phương pháp?

Chị T. cho hay, cách đây khoảng 2 năm chị có giảng dạy con gái của chị H. - người cắn đứt tai mình. Trong suốt khóa học chị T. cũng rất quan tâm và kèm cặp học sinh này, không những thế học sinh này rất ngoan, tiến bộ nhanh. Trước Tết vừa qua, học sinh này thôi học và học ở trung tâm khác.

“Không hiểu vì lý do gì chị ấy rêu rao khắp nơi rằng tôi dạy không đúng cách, sai hết phương pháp rồi nhiều lần đến phòng tập của tôi kiếm cớ gây sự khiến công việc của tôi bị ảnh hưởng”, chị T. phản ánh.

Ông Vũ Ngọc Chiến, Giám đốc TTVH TP Hải Dương cho biết, TT đã nắm được sự việc và đang cùng các cơ quan chức năng tìm hiểu thêm bên ngoài để có động thái tiếp theo. Theo ông Chiến, trước mắt chưa thể khẳng định ai đúng/sai, phải chờ kết luận của cơ quan công an.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chị T. đã báo với cơ quan công an. Công an TP. Hải Dương cũng đã tiếp nhận đơn trình báo của chị T. và đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. “Hiện tôi vẫn đang bị viêm sụn tai phải điều trị ở Hà Nội. Điều tôi lo ngại là con gái tôi mới 4 tuổi, tôi phải gửi cháu nhờ khắp nơi do gia đình tôi hiện chỉ có hai mẹ con. Tôi mong sự việc được xử lý đúng đắn và mẹ con tôi được bảo vệ bởi pháp luật”, chị T. nói.

