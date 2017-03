Hai học sinh chết đuối ở hầm đá bỏ hoang

Khu vuc hầm đá đã xảy ra vụ tai nạn

Trước đó, vào sáng ngày 15-4, ba học sinh Trường THCS Tân An (thành phố Biên Hòa) là em Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Công và Hoàng Văn Hiếu Nhân (cùng 13 tuổi, ngụ xã Hóa An) đến khu vực hầm đá đã ngưng khai thác của Công ty Cổ phần đá Hóa An chơi.

Một lúc sau thì em Hoàng Văn Hiếu Nhân về trước, còn Kiệt và Công ở lại. Đến tối cùng ngày gia đình hai em Kiệt và Công đều không thấy các em về nên đến nhà Nhân hỏi nên gia đình các em đã tổ chức đi tìm.

Đến nơi, mọi người phát hiện ven hầm đá có bộ quần áo và đôi dép của hai em. Sau đó mọi người nỗ lực tìm kiếm. Đến chiều ngay hôm sau thì thi thể của hai em được tìm thấy.

Trước cái chết thương tâm của hai học sinh, UBND xã Hóa An đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân đồng thời bàn phương án hỗ trợ vật chất giúp đỡ gia đình các em.

Được biết, hầm đá xã Hóa An hiện đã đóng cửa, ngưng khai thác, song nơi đây không được rào chắn cẩn thận nên nguy cơ tai nạn là rất lớn.

VĂN NGỌC - TIẾN DŨNG