Hai học sinh chết đuối trong hồ nước do khai thác cát tạo nên

Theo gia đình nạn nhân cho biết, ngày xảy ra vụ việc, do được nghỉ học nên nhóm học sinh gồm năm em trong đó có Vân và Trinh rủ nhau ra khu vực hồ nước chơi. Trong lúc chơi đùa, hai em đã không may trượt chân xuống hồ và chìm dần do đều không biết bơi. Các em khác đã chạy đi tìm người cứu giúp và thông báo cho người nhà của hai nữ sinh. Thi thể của hai em được người dân vớt lên vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày. Xung quanh khu vực nơi hai em gặp nạn còn nhiều hồ tương tự. Một số có biển báo cấm tắm, giặt. Tất cả đều không có rào che chắn.

Ông Phạm Đức Trọng-chủ tịch UBND xã Tân Hải cho biết hồ nước nêu trên thuộc đất quốc phòng do Tổng công ty Ba Son quản lý. Các hồ này có là do hoạt động khai thác cát từ khoảng 10 năm nay, độ sâu hồ khoảng 5-6m. Việc khai thác cát đã được tỉnh cấp giấy phép. “Qua sự việc này, sắp tới xã sẽ có đề nghị với đơn vị quản lý khu vực nói trên sau khi khai thác phải cải tạo môi trường, nên cắm các biển cảnh báo cấm tắm, giặt. Đồng thời dựng hàng rào chắn xung quanh hồ nước, đề phòng vụ việc tương tự xảy ra”-ông Trọng nói.