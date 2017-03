Hãi hùng 16 hài cốt nằm giữa... phòng khách

Mới đây trong lúc sửa chữa nhà, gia đình anh Nguyễn Văn Cao (trú tại khối 1 xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng nhóm thợ vô tình đào phải 16 bộ hài cốt được chôn sâu dưới đất, tất cả đều đã phân hủy gần hết. Hiện gia đình đã tiến hành chôn cất những bộ hài cốt này tại nghĩa trang xóm Đông Khê.





Một trong những khu vực tìm thấy hài cốt trong phòng khách gia đình anh Cao

Theo Hồng Thắng (VTC)

Theo lời anh Cao, những năm 1990 gia đình chuyển lên đây ở thì khu vực này là bãi đất trống, có đôi cây phi lao trồng thưa thớt, bên dưới có nhiều ụ đất như là ngôi mộ chôn sơ sài. Lúc đào móng xây nhà gia đình cũng đã bắt gặp một vài mẩu xương người đang bị phân hủy.Cách nhà anh Cao khoảng 30m là nhà ông Cầm. Năm 2008 khi đào móng sâu để xây nhà cũng phát hiện được 6 bộ hài cốt bao gồm xương ống, xương sọ, răng...gần như đang còn nguyên vẹn.Đem sự việc trao đổi với các cụ cao niên trong làng thì được biết, vùng đất nơi tìm thấy 16 bộ hài cốt là khu vực nghĩa trang. Khi ấy người chết do chạy nạn, do đói... đều được đưa ra chôn ở đây. Sau này chính quyền xã di chuyển những ngôi mộ này đi nơi khác. Tuy nhiên có thể những nấm mộ bị san bằng do thời gian khiến việc di dời bị bỏ sót.