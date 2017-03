Hai kẻ tống tiền người tình sa lưới

Theo thông tin ban đầu, chị A. (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đã có chồng con nhưng có quan hệ tình cảm lén lút với Danh và Tú là hai người làm chung công ty với chị A. Sau một thời gian quan hệ, Danh và Tú bàn nhau quay lại tống tiền người tình. Cả hai dọa sẽ tung những đoạn clip quay cảnh nóng của chị A. lên mạng cho những người trong công ty biết nếu chị A. không đưa 10 triệu đồng.

Bị uy hiếp, chị A. đã trình báo công an. Khi Danh đang nhận tiền từ tay chị A. thì bị công an bắt quả tang, tóm gọn. Từ lời khai của Danh, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ thêm Tú để điều tra, xử lý.

HOÀNG TUYẾT