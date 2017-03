Hai lần “ỉm” tiền hỗ trợ bão lụt

Theo VŨ TOÀN (TTO)



Trước đó ngày 27-8, Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ xã Hưng Yên Nam đã họp bất thường để bàn việc xử lý 92 triệu đồng còn dư sau khi hỗ trợ 132 triệu đồng cho những hộ gia đình bị mất mùa. Ông Trọng cho biết thêm: “Cuộc họp không đi đến kết luận nào cả. Hiện 92 triệu đồng vẫn do ông chủ tịch xã Nguyễn Văn Hiền giữ”.Ông Hiền là người từng giữ 67 triệu đồng tiền hỗ trợ bão lụt năm 2010 (Tuổi Trẻ 22-8) nhưng do dư luận phản ánh nên đã trả lại 31 triệu đồng.Theo tìm hiểu của PV, tháng 7-2012, UBND huyện Hưng Nguyên đã cấp cho xã Hưng Yên Nam 224 triệu đồng hỗ trợ những gia đình mất mùa lúa, mùa cá sau trận bão năm 2011, nhưng do xã này báo cáo thêm diện tích mất mùa nên sau khi chi trả đủ cho người dân thuộc diện cứu trợ 132 triệu đồng, còn dư ra 92 triệu đồng nêu trên.