Hái lộc rừng ăn tết

Dẻo thơm lá chuối Quảng Bình 15 năm nay, năm nào cũng tới 20 tết là vợ chồng ông Nguyễn Quỳnh Dao (Quảng Bình) lại thức dậy từ đầu giờ gà gáy, chèo đò ngược dòng Đại Giang lên vùng rừng Khe Lâm, Khe Su, Hang Cọi (thuộc huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) - nơi có nhiều cánh rừng chuối mọc hoang xanh ngút ngàn để rọc lá chuối, lá dong, hái bắp chuối. Ông Dao cho biết trong vòng 10 ngày cận tết, vợ chồng ông chia làm ba đợt đi hái lộc, mỗi chuyến kéo dài trong hai ngày. Tổng cộng ba chuyến đi vợ chồng ông mang về khoảng tám gánh lá chuối rừng to tướng cùng bắp chuối và vài thứ linh tinh khác. Sau mỗi chuyến đi cả nhà lại lăn vào xáo lá hong gió heo may, gặp trời mưa thì luộc qua nước sôi để lá vừa dẻo, vừa mềm dễ gói bánh. Sau đó, vợ ông sẽ xếp lá theo từng xấp. Mỗi xấp vừa có lá to lẫn lá nhỏ vừa đủ gói hai cái bánh chưng loại to. Chạng vạng sáng, vợ con ông mỗi người một gánh đi bán ở các phiên chợ quê lân cận trong vùng. Riêng bắp chuối bóp gỏi, làm rau sống ăn với lẩu, bún. Bắp chuối rừng có vị ngọt và giòn hơn bắp chuối nhà nhưng rất hiếm, vì vậy mỗi bắp chuối có giá tới vài chục ngàn đồng. Với kinh nghiệm nhiều năm đi rừng, ông Võ Hữu Đồng - một người dân cũng chuyên đi rọc lá chuối rừng cho hay lá chuối tốt, lành lặn là lá mọc ở những thung lũng kín gió, những nơi hứng gió thì lá bị gió đánh rách tơi tả, không thể gói bánh được. Lá chuối rừng giòn hơn lá chuối nhà, thành ra phải chặt hạ cả cây rồi mới dùng dao bén rọc theo xứa lá để khỏi bị rách vụn. Mỗi cú lia dao phải lạng thật đều tay để khỏi bị đứt giữa chừng khiến miếng lá không đẹp. Theo ông Đồng, sở dĩ phải chặt hạ cả cây chuối, không chỉ dễ thao tác mà còn nhằm giúp bụi chuối có thời gian hồi sinh cho vụ thu hái năm sau. Nhờ lộc trời Lũ lụt vừa qua đã khiến cuộc sống của nhiều người dân gặp khó khăn, vì vậy số lượng người đổ xô về rừng hái lá dong có đông hơn. Có người đi sát biên giới Lào gùi từng bó cho gọn, rồi để chảy theo dòng thác mang về xuôi. Có nhiều nhà ở đây nhờ đi hái lá dong dịp tết mà mua được tivi và áo ấm cho con ngày tết... Anh LÊ ĐÌNH CHINH (người dân Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh) Ai gặp nấy hưởng! Nhiều người trong vùng biết đến nhà ông Nguyễn Quỳnh Dao (thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh , Quảng Bình) với cây mai rừng hiếm có, cứ đến 30 tết là hoa nở vàng rộ sân. Mai rừng đem về trồng rất khó sống, nhiều cây sống được thì không ra hoa. Mai rừng còn được nhiều người chơi mai ưa thích vì cánh của nó rất dày, màu sắc đậm, rực rỡ và lâu tàn. Hỏi chuyện đi chặt mai rừng, ông Dao than thở tỏ ra tiếc nuối vì cách nay vài năm, ông có đánh dấu một vài cây mai rừng ở những vực lèn hiểm trở, chờ ngày cận tết âm thầm mang rựa đi tỉa một vài cành về chưng và bán tết. “Ba năm trước cũng đi tỉa một vài cành về chơi nhưng đến nơi thì nó bị ai nẫng đi mất. Tiếc lắm! Của rừng mà, không tham được đâu, ai gặp nấy hưởng.