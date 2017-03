Hai mẹ con ăn nhầm cơm thuốc độc

(PL) Ngày 18-1, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết có hai trường hợp bị ngộ độc do trúng phải chất độc trong nồi cơm đang cấp cứu tại bệnh viện.

Rạng sáng cùng ngày, anh Trần Minh Trí (ngụ ấp Mương Chài, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) đi làm về kêu cửa nhưng không thấy vợ con ra mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Trí đạp cửa xông vào thì nhìn thấy vợ cùng con trai đang nằm gục trên nền nhà trong trạng thái hôn mê, hai bên khóe miệng còn ngậm nhiều hạt cơm bốc mùi hôi lạ. Công an huyện Cần Giuộc đã thu nhiều mẫu thực phẩm lạ trong nồi cơm, bước đầu công an nhận định có thể vợ con anh Trí bị người khác đầu độc. A.AN