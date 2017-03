(PL)- Ngày 9-10, tin từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Đà Nẵng cho hay cơ quan này đang phối hợp với Đội an ninh Công an quận Hải Châu xác minh lý lịch của hai mẹ con người Trung Quốc đi lạc vào TP Đà Nẵng.

Tối 8-10, người dân địa phương phát hiện một phụ nữ câm dẫn một bé gái mang hành lý đi lang thang trên các tuyến phố. Hai người này không có giấy tờ tùy thân, cháu bé nói tiếng Trung Quốc. Do không có tiền nên hai người này được người dân giúp đỡ, bố trí ăn ở miễn phí qua đêm tại khách sạn Đại Á (đường Yên Bái, quận Hải Châu), sau đó đưa đến cơ quan công an quận nhờ giúp đỡ. Qua xác minh bước đầu, hai người này tự nhận là mẹ con, bắt xe khách từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào TP Đà Nẵng để tìm chồng. Tuy nhiên, họ chỉ biết là người chồng đang làm việc tại Việt Nam chứ không rõ địa phương nào. Trên áo quần của hai mẹ con có in logo của một trung tâm bảo trợ xã hội ở Trung Quốc. T.TÀI