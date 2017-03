Hai ngày, đánh sập ba đường dây cá độ

Tạm giữ 22 người trong đường dây cá độ bóng đá Liên quan đến vụ bắt bốn “trùm” cá độ bóng đá liên tỉnh như Pháp Luật TP.HCM (số ra ngày 26-6) đã thông tin, Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an cho biết đã bắt giữ thêm 22 người là chân rết trong đường dây tại Đồng Tháp và các tỉnh, thành miền Tây. Trước đó, chiều 25-6, sau khi bắt giữ bốn nghi can, Phòng 4, C45 đã áp giải người cầm đầu là Lê Văn Lùng (tự Tèo “cùi”, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) về TP Cao Lãnh để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, công an tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Lùng về hành vi tổ chức đánh bạc. Đồng thời, khám xét nhà Lùng thu giữ nhiều tang vật có liên quan gồm 800 triệu đồng, 1.400 USD cùng máy tính, tài liệu phục vụ cho việc cá độ bóng đá qua mạng. Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn do Lùng tổ chức và điều hành từ năm 2006. Các trợ thủ đắc lực giúp Lùng trong việc nhận độ, chung chi đều là các thành viên trong gia đình như vợ, cháu ruột… của Lùng. Cụ thể Lùng sở hữu một tài khoản chuyên về cá độ bóng đá trên mạng, trước mỗi trận đấu Lùng cùng Nguyễn Tú Trinh (vợ Lùng), Lê Anh Tuấn (cháu Lùng) thông báo kèo đến các đại lý để nhận độ. Phần lớn tiền cược các đại lý chuyển về Lùng giữ lại để ăn thua trực tiếp với con bạc. Trước đây ở các giải đấu quốc tế khác, Lùng đặt bản doanh tại nhà riêng của Lùng ở TP Cao Lãnh. Đến mùa Euro 2012, để tránh sự dòm ngó của công an, Lùng và các trợ thủ không ở cố định, liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác, thuê khách sạn ẩn náu để điều hành hoạt động của đường dây từ xa. Tuy nhiên, cuối cùng đường dây của Hòa vẫn bị khám phá. Tính đến thời điểm hiện nay, có 26 người đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện C45, Bộ Công an tiếp tục phối hợp với công an tỉnh, thành tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người có liên quan. HOÀNG TUYẾT