Hai nghi can đánh PV Phương Nam ra trình diện

Hai nghi can này nộp cho cơ quan công an cây roi điện do mình tự chế và thừa nhận đã dùng roi điện tấn công PV Phương Nam (báo Pháp Luật TP.HCM) tại quán Th.P (đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết) đêm 31-5. Bước đầu hai người khai nhận thấy anh Nam ngồi trong bàn nhậu nói chuyện lớn tiếng nên rủ nhau đến đánh cho “bõ ghét”.

Như tin đã đưa, đêm 31-5, anh Nam cùng một số bạn bè, đồng nghiệp đến quán Th.P ăn tối, uống bia. Khi tính tiền ra về vừa rời khỏi quán, bất ngờ có hai thanh niên lao đến dùng roi điện chích vào cổ anh Nam. Sau khi anh Nam ngã xuống, hai người này còn dùng chân đá nhiều cái vào người và dùng roi điện tấn công một người bạn anh Nam gây thương tích ở mắt.

NGỌC THƯ