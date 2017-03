Hai người bị điện giật chết thương tâm dưới bể nước

Hiện trường nơi hai nạn nhân bị điện giật tử vong.

Thời điểm ông Thuận bị điện giật chết, do đang có nguồn điện nên chủ nhà trọ ở ấp Bình Thung 1, phường Bình An, TX. Dĩ An nhanh chóng gọi điện cấp báo công an.

Cơ quan công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân T.X. Dĩ An cùng nhân viên điện lực là anh Phạm Văn Hùng (SN 1985, ngụ phường Dĩ An, TX Dĩ An) đến hiện trường khám nghiệm làm rõ vụ việc.

Gia đình đau đớn trước cái chết của anh Phạm Văn Hùng.

Trong lúc đang đo nguồn điện dưới bể nước, anh Hùng không may bị trượt chân té xuống phía dưới và bị điện giật bất tỉnh. Người dân nhanh chóng đưa anh Hùng đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh đã bị tử vong ngay sau đó.

Theo kết luận bước đầu từ cơ quan điều tra, do máy bơm bị rò rỉ điện khi đưa xuống bể nước nên gây ra cái chết thương tâm cho hai nạn nhân trên.

Anh Hùng xây dựng gia đình hơn một năm nay, vợ anh vừa mới sinh con trai đầu lòng.