Hai người chết vì lốc xoáy trên biển Cửa Lò

Trung tá Nguyễn Đình Ngọc, Công an thị xã Cửa Lò, đã lao ra biển cứu sống được hai người. Còn ông Nguyễn Trọng Chung (thị xã Cửa Lò) sau khi đưa một số người lên bờ an toàn đã tiếp tục lao ra cứu anh Lê Việt Anh (khu tập thể Học viện Quân y Hà Nội). Do đuối sức và sóng đánh lớn, ông Chung và anh Anh cùng chết đuối. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm mới vớt được thi thể anh Anh và ông Chung.

Đ.LAM