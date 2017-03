Hai người dân tố giác bị dân phòng đánh

Bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết khi nhập viện anh Tưởng khai bị đánh và có nhiều vết thương trên người. Mắt phải anh bị đánh sưng, vùng bụng, khuỷu tay, vai còn rớm máu.

Bị đánh oan vì nhầm “quái xế”

Theo lời anh Tưởng kể lại, khoảng 22 giờ đêm 4-11, anh đang chạy xe máy trên đường Ba Tháng Hai (thị xã Thủ Dầu Một) thì có bốn thanh niên mặc đồ thường phục đuổi theo. Lúc bắt kịp xe anh Tưởng, một người đạp mạnh vào xe khiến anh té xuống đường. Chưa kịp hoàn hồn anh Tưởng đã bị bốn người này vây đánh tới tấp rồi khống chế đưa về trụ sở Công an phường Phú Thọ (thị xã Thủ Dầu Một). Tại đây có hơn 10 người xưng là dân phòng luân phiên đánh đập, tra hỏi anh. Do bị đánh đau, anh Tưởng không nói được gì, lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ. Một người bạn anh Tưởng hay tin đã gọi điện thoại cho bạn bè tới đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Chiều 5-11, ông Huỳnh Văn Sáng, Trưởng Công an phường Phú Thọ, cho biết đêm xảy ra vụ việc chính ông trực chỉ huy tại phường. Ông Sáng khẳng định không có chuyện anh Tưởng bị dân phòng đánh trọng thương. Theo ông Sáng, vết thương trên người anh Tưởng là do anh bất cẩn té xe gây nên. Nguyên do anh Tưởng bị đưa về công an phường do điều khiển phương tiện tốc độ cao và la hét ngoài đường phố. Tuy nhiên, anh Tưởng quả quyết mình không thực hiện hành vi nêu trên, lúc đó anh vừa gắn xong biển quảng cáo và chạy xe máy về nhà với tốc độ rất chậm.

Anh Tưởng với nhiều vết thương còn in rõ trên mặt (trái). Anh Hiệp vẫn còn đau ở vùng bụng do bị đánh.

Không được giúp còn bị đập

Tương tự trường hợp anh Tưởng, anh Nghiêm Văn Hiệp (ngụ phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) trình bày, anh bị một dân phòng của Công an xã Bình Chuẩn (Thuận An, Bình Dương) hành hung ngay tại trụ sở.

Do kinh doanh ĐTDĐ và phụ kiện nên anh Hiệp quen biết nhiều mối hàng ở Bình Dương. Qua vài lần giao dịch, vợ chồng ông H. (ngụ xã Bình Chuẩn) còn nợ anh Hiệp gần 40 triệu đồng tiền mua hàng rồi lẩn tránh, không trả. Chiều 31-10, anh Hiệp chở người em đi ngang qua cửa hàng điện thoại Huy Hiệu, bất chợt nhìn thấy vợ của ông H. đến đây mua bán ĐTDĐ. Lập tức, anh Hiệp dừng xe, nắm giữ người phụ nữ này lại rồi chủ động gọi điện thoại báo Công an xã Bình Chuẩn đến giải quyết. Sau đó hai bên được mời về trụ sở làm việc.

Trong lúc chờ lập biên bản, anh Hiệp móc máy ra điện thoại cho người nhà mang sổ sách, chứng từ đến để chứng minh chuyện nợ tiền. Tuy nhiên, một dân phòng tên Võ xấn tới ngăn cản: “Mày không được phép gọi điện thoại, nếu không nghe tao sẽ tịch thu máy”.

Khi anh Hiệp vừa mở miệng phân trần, ông Võ lao tới đấm thẳng vào mặt và bụng anh Hiệp. Thấy anh gục xuống, người em chạy đến đỡ thì lãnh trọn hai cú đá mạnh vào ngực.

Anh Hiệp cho biết thêm: “Tôi cố chịu đau để ngồi viết tường trình nhưng ông Võ không chịu buông tha. Ông dùng tay cấu véo tôi trước sự chứng kiến của ông Đức, Phó Trưởng Công an xã. Lúc đó người ông ta nồng nặc mùi rượu. Tôi nói sẽ khiếu nại việc công an, dân phòng đánh dân thì họ thách thức cứ thưa đi”.

Sau hai giờ bị tạm giữ không rõ lý do, anh Hiệp và người em được thả về, còn việc anh bị xù nợ thì không ai đếm xỉa đến.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Đức, Phó Trưởng Công an xã Bình Chuẩn, cho biết: “Công an xã nhận được tin báo của quần chúng về hai thanh niên chặn một phụ nữ cướp tài sản nên chúng tôi mời về trụ sở làm rõ. Anh Hiệp thừa nhận có giật điện thoại của vợ ông H. vì sợ vợ ông H. gọi người đến hành hung. Mặc dù anh Hiệp có trình bày vợ chồng ông H. trốn nợ nhưng anh không có giấy tờ gì để chứng minh. Trong lúc cán bộ làm việc có yêu cầu anh Hiệp không được nghe hoặc gọi điện thoại. Thấy anh không chấp hành nên anh Võ có giằng co giật điện thoại chớ không đánh người. Nhận thấy chưa đủ chứng cứ để tạm giữ người và tang vật của các bên nên công an xã lập biên bản và cho về”.

VÕ BÁ