Hai người đi lao động “chui” bị chết

Anh Cọt được một phụ nữ đưa đi lao động “chui” ở Quảng Đông (Trung Quốc) vào tháng 5 vừa qua.

Trước đó, anh Nguyễn Tiến Kỷ (trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng đi lao động “chui” cho một công trường xây dựng ở Angola đã bị chết. Công an xã Kỳ Tiến cho biết anh Kỷ đi lao động “chui” bằng đường du lịch. Chính quyền được thông báo là anh Kỷ chết do đột tử. Người Việt Nam đang lao động ở Angola đã quyên góp tiền để đưa thi thể anh về quê an táng.

Đ.LAM