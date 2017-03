Hai người tự tử hụt bị rối loạn tâm thần

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Trước đó, như đã thông tin, chỉ trong một tuần Công an P.Bình Hiên đã cứu hai thanh niên định tự tử trên cầu Rồng và đưa vào Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng để thăm khám.Nam thanh niên định nhảy khỏi lan can phía nam cầu Rồng tối 27.6 là Nguyễn Phan Hồng Hà (16 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Hiện gia đình đã bảo lãnh vì có nguyện vọng điều trị Hà tại nhà.Còn cô gái định nhảy xuống sông Hàn tự tử từ lan can phía nam cầu Rồng tối 23.6 tự nhận tên là Bảo Vy, 19 tuổi, không có cha mẹ ruột và trú đường Hùng Vương, TP.Huế với cha mẹ nuôi là Nguyễn Đình Lâm và Nguyễn Thị Lam.Vy còn nói đang điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở Hà Nội thì trốn vào Đà Nẵng.Tuy nhiên, Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng hiện vẫn chưa xác định được người thân của Vy nên đang cho cô điều trị nội trú với chứng tâm thần phân liệt.Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng đề nghị ai là thân nhân của Vy thì liên hệ với bệnh viện để có hướng điều trị tích cực.