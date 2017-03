Hai người xưng phóng viên lấy tiền doanh nghiệp bị tạm giữ

Được biết, trước đó, Thỏa và Quân có gọi điện cho một giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An xưng là phóng viên báo BVPL để "liên hệ công tác". Sau đó, hai đối tượng trên yêu cầu giám đốc doanh nghiệp phải đưa 50 triệu đồng nếu không sẽ bị đăng bài những sai phạm.



Tang vật công an thu giữ. Ảnh: TH.SƠN

Đến khoảng 0g30' sáng 2-4, sau khi nhận tiền của doanh nghiệp, Thảo và Quân bị Công an huyện Yên Thành tạm giữ. Công an thu giữ trong xe ô tô của Thỏa và Quân dùng để đi "tác nghiệp" số tiền 20 triệu đồng. Khám xét trong túi xách của Thỏa, công an phát hiện thêm hai phong bì bên trong đựng số tiền 24 triệu và một giấy giới thiệu mang tên Nguyễn Gia Thỏa do báo BVPL cấp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an huyện Yên Thành tiếp tục lấy lời khai, làm rõ.