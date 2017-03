Hai nhân viên công ty PR gây ra 13 vụ cướp giật

Ngày 14-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC14 - Công an TP Hà Nội) tổ chức tuần tra mật phục chống cướp giật tại tuyến đường Lạc Trung - Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi cướp giật.



Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên là Trần Trung Kiên (26 tuổi) và Đỗ Văn Tuấn (26 tuổi), cùng trú tại quận Hoàng Mai), cả hai đều chưa có tiền án, tiền sự và cùng làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện (PR).



Kiên và Tuấn khai nhận, từ tháng 4 trở lại đây đã cùng nhau gây ra 13 vụ cướp giật tại địa bàn Hà Nội. Các đối tượng thường ra tay vào buổi trưa hoặc tối và chọn nạn nhân là những phụ nữ đi một mình trên các tuyến đường Lò Đúc, Kim Ngưu, Nguyễn Công Trứ và Phan Chu Trinh, Lạc Trung, Tăng Bạt Hổ, Đào Duy Anh…



Khi thấy “con mồi” đi xe máy cổ đeo dây chuyền hoặc nghe điện thoại, Tuấn và Kiên bất ngờ áp sát, giơ tay cướp thật nhanh rồi dùng chân đạp mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường. Bằng thủ đoạn này, cả hai đã thực hiện thành công khoảng 13 vụ. Toàn bộ số dây chuyền, điện thoại... cướp được các đối tượng tiêu thụ tại phố Hàng Bạc, hiệu cầm đồ.



Theo điều tra, các trinh sát nhận định số vụ cướp giật thực tế của bộ đôi này có thể lớn hơn nhiều lần khai báo. Vì thế Phòng PC 14 khuyến cáo, ai là nạn nhân của các vụ cướp liên hệ Đội 8, PC14 Công an TP Hà Nội theo sô điện thoại điện thoại: (04) 39396780.





Theo Phúc Hưng (Dân trí)