Hai nhóm côn đồ hỗn chiến, tấn công công an

Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Đức Đồng, Nguyễn Đức Liệu, Nguyễn Long và Phan Đình Minh (cùng trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, cuối tháng 3, nhóm của Trịnh Thái Sên và Trần Quốc Thành (cùng ngụ xã Hòa Phong) xảy ra mâu thuẫn với nhóm Thái Văn Vy (trú xã Hòa Nhơn, Hòa Vang). Ngày 31-3, hai nhóm điện thoại hẹn tìm điểm đánh nhau. Nhóm của Sên thủ sẵn hung khí rồi gọi taxi đi tìm nhóm của Vy. Khi đến địa bàn thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn), thấy nhóm của Vy đang tụ tập ở nhà nên nhóm Sên xông đến chém tới tấp khiến hai người trong nhóm của Vy là Biền và Tín bị thương nặng. Khi công an đến can thiệp, nhóm của Sên hung hãn xông vào tấn công cả công an. Sau đó, Sên và Thành bị bắt giữ và khởi tố về tội giết người. Qua điều tra mở rộng, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ thêm năm bị can trên.

TẤN TÀI