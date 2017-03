Hai nhóm công nhân xô xát, một người chết

Hùng là nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân Huỳnh Phi Hổ (quê Đắk Lắk). Duy và Hổ đều là công nhân xây dựng chung cư Carilon (171A Hoàng Hoa Thám, Tân Bình). Giữa Duy và Hổ xảy ra mâu thuẫn trong quá trình thi công với nhau.

Chiều 4-9, Duy bị Hổ đánh, do nhóm Hổ đông người nên Duy bỏ chạy về nhà trọ tại quận Bình Tân, kể lại với em trai là Trần Phi Hùng nghe. Lúc này, anh Huỳnh Văn Tuấn - người quản lý công nhân gọi điện thoại cho Duy yêu cầu Duy quay lại công trình để giải hòa với Hổ. Khi Duy quay lại thì Hùng đòi theo để “xử” Hổ nhưng Duy không đồng ý. Tuy nhiên, Hùng vẫn âm thầm lấy dao giấu vào người rồi chạy xe đến công trình.

Biết Duy sẽ quay lại nên Hổ gọi điện thoại cho em trai là Huỳnh Phi Bảo và anh họ Huỳnh Hồng Điệp mai phục ở quán nước gần công trình để đánh Duy. Khi Duy chạy xe đến thì Hổ, Bảo, Điệp xông ra đánh Duy. Cùng lúc, Hùng chạy xe đến chứng kiến cảnh anh mình bị đánh liền xông vào rút dao đâm vào ngực Hổ khiến Hổ gục xuống. Duy leo lên xe Hùng bỏ chạy khỏi hiện trường. Hổ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Ngay sau đó, Duy và Hùng bỏ trốn về quê ở Đắk Lắk rồi đến Công an huyện Krông Păk, Đắk Lắk đầu thú. Cơ quan Công an quận Tân Bình đã di lý hai nghi can về TP.HCM.

Riêng Huỳnh Phi Bảo và Huỳnh Hồng Điệp, Công an quận Tân Bình đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý.

ÁI NHÂN