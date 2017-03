Hai nhóm gây án đều thuộc diện bị địa phương quản lý

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vụ hỗn chiến rạng sáng 25-9 tại quán bar Monaco (102 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp) nguyên nhân giữa hai nhóm thanh niên có sự va chạm với nhau trong sàn nhảy.

Nạn nhân bị đâm chết là Nguyễn Văn Thành (tạm trú quận 12) và hung thủ là Lê Quốc Ân (ngụ quận Gò Vấp). Ba người bạn của Thành là Nguyễn Thanh Tình, Nguyễn Thanh Lương và một người tên Kiệt bị thương nặng.

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Lê Quốc Ân, Vũ Huynh Đệ và Trần Đình Vương. Liên quan đến nhóm này, công an hiện đang truy bắt hai đối tượng tham gia tích cực vào việc đánh nhau là Luân và Toàn hiện đang bỏ trốn.

Theo lãnh đạo Công an quận Gò Vấp, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và công tác phá án gặp nhiều khó khăn vì phần lớn các đối tượng thuộc diện sống lang thang, không cố định. Về nhóm “bị hại” gốc từ Hà Nội vào sống tạm trú, không ổn định chỗ ở. Theo xác minh nhanh của Công an quận Gò Vấp, có ba người thuộc diện nghiện ma túy, đang bị Công an Hà Nội lập hồ sơ quản lý. Riêng về nhóm của Lê Quốc Ân, có tuổi đời từ khoảng 18 đến 25 tuổi, đa phần không công ăn việc làm, hay tụ tập, quậy phá, thuộc diện bị công an địa phương theo dõi.

TUYẾT KHUÊ