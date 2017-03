Hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán nhậu

Tối 9-12, trong lúc ăn nhậu, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn và dùng vỏ chai bia, bàn ghế rượt đuổi đánh nhau khiến nhiều thực khách có mặt tại đây hoảng loạn.

Khi cảnh sát 113 và lực lượng công an đến hiện trường các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, công an tạm giữ một thanh niên bị thương tích đầy mình do tham gia hỗn chiến.

D.THANH