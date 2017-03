Hải Phòng: bắn nhau, một người chết tại chỗ

Do mâu thuẫn tại bãi bạc, Đỗ Văn Bê - còn gọi là Bê “khoát” (ở tổ 14, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) đã dùng súng hoa cải bắn thẳng vào người Tuấn “tình”, khoảng 28 tuổi, dân địa phương làm Tuấn “tình” chết tại chỗ.

Sau đó Bê chạy về nhà. Một lúc sau có ba đối tượng cầm đao kiếm đi xe máy xông vào khu nhà Bê đang ngồi. Thấy vậy Bê rút súng hoa cải ra bắn tiếp nhưng không trúng ai.

Ba đối tượng trên bỏ chạy. Bê “khoát” cũng bỏ trốn. Công an TP Hải Phòng đã phối hợp, lùng sục toàn khu vực để bắt các đối tượng.

Theo người dân địa phương, Bê 40 tuổi, cha mẹ chết, có vợ nhưng đã bỏ, không có con, là đối tượng nghiện.

17 giờ cùng ngày, công an đã bắt được Bê “khoát” đang nấp trong bàn thờ một nhà dân tại khu vực mình ở. Đối tượng không có chống cự gì.

Mâu thuẫn do tranh giành bảo kê bãi bạc tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão đã xảy ra mấy lần trước đây.

TX (Theo TTO)