Hải Phòng: Điều tra vụ nữ trung tá an ninh lái xe gây tai nạn

Ngày 2-12, Công an quận Đồ Sơn cho biết đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra đêm 27-11 tại đường Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 23 giờ đêm 27-11, khi hai thanh niên Ngô Tân Cương và Đỗ Tuấn Hiệp đang đỗ xe máy bên lề đường thì bị một chiếc ôtô Kia Morning BKS 16N-2992 phóng với tốc độ cao đã tông thẳng vào. Chiếc ôtô sau đó đâm sầm vào cột điện. Hậu quả Cương chết tại chỗ, còn Hiệp bị gãy chân phải, đa chấn thương vùng đầu. Một tổ công tác của Công an quận Đồ Sơn trên đường tuần tra đã tiến hành bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, phối hợp với VKS quận khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Công an cho biết người phụ nữ lái xe gây tai nạn là bà Nguyễn Thị Lan Anh 38 tuổi, là trung tá, phó trưởng phòng An ninh bảo vệ chính trị (PA65), Công an TP Hải Phòng. Khi xảy ra tai nạn, trên ôtô còn có hai nam thanh niên là Cấn Xuân Trường (ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tín (ngụ TP Buôn Ma Thuột, Dăk Lăk).

Theo một số nhân chứng, khi gây tai nạn, bà Lan Anh cùng hai người đàn ông trên xe ôtô đều trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Sau đó, bà Lan Anh đã được Công an quận Đồ Sơn chở bằng xe chuyên dụng rời khỏi hiện trường rồi cho về nghỉ ngơi vì lúc này đang rất hoảng loạn. Sáng hôm sau bà Lan Anh đã tới Công an quận Đồ Sơn trình báo vụ việc, thừa nhận mình điều khiển xe gây tai nạn.

Công an quận Đồ Sơn khẳng định đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, ngay từ đầu đã phối hợp với VKS điều tra theo đúng trình tự thủ tục. Hiện Công an quận đã trưng cầu giám định tốc độ chiếc xe tại thời điểm gây tai nạn. Tuy nhiên, Công an quận Đồ Sơn cho biết sau khi xảy ra tai nạn đã không thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với bà Nguyễn Thị Lan Anh. Chính vì vậy, để làm rõ nghi vấn bà Lan Anh gây tai nạn trong tình trạng say rượu, công an sẽ điều tra xem trước đó bà và hai người đi cùng xe đã ăn uống ở đâu, có sử dụng rượu bia hay không.

KIM LINH