Hải Phòng: Hơn 40 côn đồ đánh 20 người dân

Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng Phạm Văn Mợi cho biết ngày 21-5, UBND TP đã giao Công an TP chủ trì, phối hợp với UBND huyện An Dương và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ côn đồ hành hung người dân tại Khu công nghiệp Tràng Duệ. Theo Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, liên quan đến vụ việc trên, công an đã có quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Long, Phó Ban giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tràng Duệ; Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng phòng Quản lý nhân sự Công ty SHP KCN Tràng Duệ và Nguyễn Phi Sơn, một đàn em của Nguyễn Văn Long, đều bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Tiếp theo sẽ điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng liên quan.

KIM LINH