Hải Phòng: Khởi tố 33 vụ án tham nhũng

Về phòng chống tham nhũng, ngành Thanh tra Hải Phòng đã tiến hành 988 cuộc thanh tra, phát hiện gần 139 tỉ đồng chi sai nguyên tắc; xử lý 30 vụ việc tiêu cực, tham nhũng với 96 đối tượng liên quan; chuyển 17 vụ với 52 trường hợp có dấu hiệu phạm tội tham nhũng tới cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cho biết hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp; đối tượng là người có chức vụ, quyền hạn nên việc phát hiện và xử lý gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn trên, cơ quan điều tra đã khởi tố 33 vụ án với 84 bị can phạm tội tham nhũng, đề nghị truy tố 21 vụ với 69 bị can; đang tiếp tục điều tra 6 vụ với 12 bị can.

Theo M.Phương (NLĐ)