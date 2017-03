Hải Phòng: Khởi tố điều tra viên nhận tiền doanh nghiệp

Ngày 16-7, Cơ quan điều tra VKSnd Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trung tá Khúc Văn Toản - nguyên điều tra viên Công an quận Kiến An (Hải Phòng) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, năm 2008-2009, Trung tá Toản tiếp nhận bảy hồ sơ tố giác tội phạm nhưng không báo cáo đề xuất khởi tố điều tra. Trong quá trình giải quyết vụ việc, ông Toản còn nhận 40 triệu đồng của doanh nghiệp.

Cụ thể, tháng 5 và 6-2009, Thượng úy Đỗ Văn Lực, cán bộ Công an phường Lãm Hà, quận Kiến An, thuê hai xe ô tô tự lái của Công ty Thành Công (quận Kiến An) rồi mang hai xe này đi cầm, lấy 340 triệu đồng. Sau đó, ông Lực lừa lấy lại một ô tô, mang đi cầm ở nơi khác lấy thêm 200 triệu đồng. Khi có đơn tố cáo, Thượng tá Toản đi xác minh, thu thập hồ sơ nhưng sau đó Thượng úy Lực vẫn được xuất ngũ rồi bỏ trốn mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tháng 8-2011, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án lừa đảo này.

Văn bản nhận tiền của ông Toản.

Cũng trong năm 2009, một người khác cũng thuê một chiếc Innova của Công ty Thành Công rồi mang ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) cầm. Vụ việc cũng được Thượng tá Toản điều tra xác minh. Ngày 9-12-2009, Thượng tá Toản đến TP Móng Cái thu hồi xe ô tô trả cho Công ty Thành Công nhưng người thuê xe rồi đi cầm không bị xử lý hình sự. Nhiều vụ mang xe người khác đi cầm nhưng sau khi xác minh, Thượng tá Toản không báo cáo Công an quận Kiến An để xử lý hình sự.

Chưa hết, trong quá trình xác minh, ông Toản còn “ứng” tiền của Công ty Thành Công để đi thu hồi xe cho họ. Cụ thể, ngày 13-9-2008, có một người thuê ô tô của Công ty Thành Công rồi mang cầm cho người khác. Khi đi xác minh vụ việc, Trung tá Toản đã “tạm ứng” của Công ty Thành Công 40 triệu đồng làm kinh phí thu hồi xe! Sau đó, xe không thu hồi được mà người thuê xe đi cầm cũng không bị truy cứu trách nhiệm.

Theo tố cáo, trong quá trình xác minh, giải quyết các vụ thuê xe của Công ty Thành Công mang đi cầm, ông Toản còn có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ.

Cụ thể, cuối năm 2009, Vũ Đức Anh nhờ một người khác tới Công ty Thành Công thuê xe Innova. Lên TP Vĩnh Yên, Đức Anh bị thua bạc nên cầm xe. Do quen biết, gia đình Đức Anh nhờ Trung tá Toản đi lấy xe giúp và ngày 7-12-2009, Trung tá Toản đã đi Vĩnh Yên thu hồi xe. Một ngày sau, Đức Anh tới trụ sở Công an quận Kiến An thì bị bắt khẩn cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ này, tòa án cấp phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì Công an quận Kiến An có nhiều sai phạm. Cụ thể: Biên bản bắt khẩn cấp Đức Anh ghi ngày 8-12-2009 nhưng ngày 14-12-2009, bốn công an lại có văn bản báo cáo bắt Đức Anh tại quán cà phê; điều tra viên còn ngụy tạo tên một cảnh sát khu vực để củng cố căn cứ buộc tội…

HUY HOÀNG