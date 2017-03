Hải Phòng lập tổ công tác đặc biệt chống cướp giật

Ngày 11-12, Công an TP Hải Phòng chính thức ra mắt các tổ công tác đặc biệt chống tội phạm cướp giật nhằm tăng cường bảo vệ an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động vui tết, đón xuân Quý Tỵ 2013 trên địa bàn.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca xác định: Tổ công tác này có nhiệm vụ nắm tình hình, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp để chủ động tham mưu, đề xuất biện pháp phòng, chống tội phạm hữu hiệu; đề ra những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng thời điểm, từng tuyến, địa bàn; huy động lực lượng, phương tiện và triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với tội phạm cướp giật. Cùng với đó, tổ công tác sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, mật phục tại các địa bàn trọng điểm; kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng cướp giật, vi phạm giao thông và có dấu hiệu tội phạm, nghi vấn tàng trữ vũ khí, các chất ma túy hoặc chống lại cảnh sát. TX