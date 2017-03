Hải Phòng: Liên tiếp xảy ra các vụ khủng bố bằng "bom xăng, bom bẩn"

Ngôi nhà 85 Đông Trà (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) của ông Ngô Văn Thẳng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Hải Phòng (Shipchanco), đã bị khủng bố bằng những bịch sơn đỏ đựng trong túi nylon. Cánh cổng, tường bao và khoảng sân trước cũng loang lổ những vệt sơn đỏ, mùi dầu sơn hăng hắc lan khắp căn nhà. Theo ông Thẳng, trước đó, đêm 28 tết Tân Mão 2011, nhà ông cũng đã bị kẻ xấu quăng “bom bẩn” là hỗn hợp cá thối trộn lẫn dầu nhớt khiến cho cả nhà khốn khổ bởi thứ mùi thối khẳn.

Ông Thẳng nhận định sự việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm cổ đông điều hành công ty Shipchanco của ông với một nhóm cổ đông chiếm chừng 20% cổ phần. Nhóm cổ đông này đã tự ý bầu ra một hội đồng quản trị rồi đuổi ban lãnh đạo hợp pháp ra khỏi trụ sở, niêm phong phòng làm việc. Ngày 30-8, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu nhóm cổ đông phải tự dỡ niêm phong trái các quy định, đồng thời giao Sở Tài chính làm thủ tục khởi kiện các quyết định được cho là không đúng của nhóm cổ đông ra tòa.

Căn hộ ông Thẳng bị bôi bẩn bằng sơn đỏ.

Không chỉ có lãnh đạo Shipchanco, ngay cả văn phòng đại diện một tờ báo thông tin về vụ tranh chấp cổ phần ở doanh nghiệp này cũng bị khủng bố bằng bom bẩn. Sau khi tờ báo đăng một loạt bài về diễn biến vụ việc, đêm 24-8, văn phòng báo Pháp Luật Việt Nam tại Hải Phòng cũng đã bị ném hai túi sơn đỏ nhằm dằn mặt.

Từ đầu năm tới nay, việc khủng bố bằng bom xăng, bom bẩn diễn ra khá thường xuyên. Một số tiệm áo cưới ở quận Hồng Bàng cũng bị khủng bố bằng sơn cùng mắm tôm trộn dầu nhớt vào đêm khuya. Thậm chí tiệm áo cưới Trang Phạm (phố Phan Bội Châu) từng bị bảy lần ném bom bẩn bốc mùi xú uế. Tiếp đó, tháng 7-2011, căn nhà ở quận Ngô Quyền của bà giám đốc một chi nhánh Ngân hàng Công Thương ở Hải Dương cũng bị kẻ xấu hai lần ném “bom xăng” và “bom thối”. Tương tự, nhà riêng một người dân chống tiêu cực ở quận Hải An gần đây cũng bị quẳng bom xăng.

Mặc dù hầu hết các vụ “khủng bố” này đều được trình báo tới cơ quan công an nhưng tới nay chưa có vụ việc nào được làm rõ. Sau khi văn phòng báo Pháp Luật Việt Nam tại Hải Phòng bị ném sơn, giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo công an quận điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Theo Thượng tá Trần Văn Bé, Trưởng Công an quận Lê Chân, công an có thể khoanh vùng được đối tượng nghi vấn nhưng việc chứng minh hành vi gặp rất nhiều khó khăn.

