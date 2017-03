Hải Phòng: Mìn nổ bất ngờ, 6 người chết, 4 người bị thương

Số người này thuộc hai máng đá của Liên hiệp HTX Khai thác, Chế biến khoáng sản Cường Thịnh và Công ty TNHH Quyết Tiến.

Tại máng đá thuộc của Liên hiệp HTX Cường Thịnh (do ông Bùi Văn Mây quản lý), đá đã đè chết ba người gồm các anh Nguyễn Tiến Anh, Bùi Văn Thót, Nguyễn Văn Nhương (cùng ngụ huyện Thủy Nguyên), ba người khác bị thương khá nặng. Máng đá của Công ty TNHH Quyết Tiến (do ông Nguyễn Văn Tấn quản lý) có ba người chết gồm các anh Hoàng Văn Bình (ngụ huyện Thủy Nguyên), Bùi Đức Thiện, Nguyễn Văn Huyên (cùng ngụ huyện Kinh Môn, Hải Dương) và một người bị thương nhẹ.

Máng đá của Liên hiệp HTX Cường Thịnh, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Ông Hoàng Long Ngân, cán bộ quản lý của Liên hiệp HTX Cường Thịnh, cho biết sự việc xảy ra lúc 10 giờ 20, chưa phải giờ cho nổ mìn theo quy định (11 giờ). Khi ấy tại khai trường có 12 thợ khoan đá đặt mìn đang làm việc, họ đã đặt được một số hố mìn. Bất ngờ trời nổi giông rồi một tiếng sét rất lớn xẹt xuống, tiếp đó những quả mìn cũng phát nổ theo. Tiếng mìn nổ vang lên ùng ùng liên tiếp ở hầu hết các máng đá xung quanh khu vực mỏ. Đất đá từ trên cao ụp xuống những người thợ khoan đá.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Lại Xuân, bước đầu cơ quan chức năng xác định sét đánh xuống khu vực núi đá đã kích nổ kíp điện khiến cho hệ thống mìn đang nhồi phát nổ bất ngờ. Các doanh nghiệp đã hỗ trợ cho gia đình người chết số tiền 100-120 triệu đồng/người, đồng thời lo toàn bộ chi phí chạy chữa cho người bị thương. Ba người bị thương nặng hiện đang được điều trị tại BV Việt Tiệp.

Đại tá Trần Đình Vang, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết đây là vụ tai nạn lao động hi hữu do thiên tai. Theo Đại tá Vang, hiện tại do hiện trường khu mỏ đá còn có số mìn chưa phát nổ nên phải chờ sau khi xác định số mìn còn lại công an mới thực hiện khám nghiệm hiện trường để xác định chính xác nguyên nhân vụ nổ.

Chiều cùng ngày, đoàn UBND TP và huyện Thủy Nguyên do Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền dẫn đầu đã đi thăm viếng gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP, yêu cầu doanh nghiệp chủ mỏ phải đưa hết người và phương tiện ra khỏi khu vực. Trong khi cơ quan chức năng khám nghiệm xác định nguyên nhân phải phong tỏa hiện trường đảm bảo an toàn tuyệt đối. Theo ông Thành, cơ quan chức năng sẽ rà soát quy trình an toàn, phương án thiết kế cắt tầng xem doanh nghiệp đã thực hiện đúng chưa. “Tôi thấy vách núi rất dốc tạo mái nhọn, trong khi quy định phải cắt tầng” - ông Thành nói.

Ông Điền yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát toàn bộ các doanh nghiệp khai thác đá, xem đã thực hiện đúng quy định về an toàn chưa. “Đơn vị nào không đủ điều kiện dứt khoát sẽ đóng cửa” - ông Điền khẳng định.

Chia sẻ với gia đình nạn nhân, UBND TP quyết định trích ngân sách hỗ trợ cho gia đình có người chết 5 triệu đồng/người, bị thương 2 triệu đồng/người. UBND huyện Thủy Nguyên cũng hỗ trợ số tiền tương đương. UBND xã Lại Xuân hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 2 triệu đồng/người, bị thương 1 triệu đồng/người.

Chiều qua lại có thêm vụ sạt lở đá ở khu vực máng đá công ty Tân Hoàng An làm ba người chết.

HUY HOÀNG