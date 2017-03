Hải Phòng ngập nặng sau bão

Ngoài ra do sóng đánh cao trên 5 mét nên đã có một tàu của ông Trịnh Văn Sinh, ở phường đông Hải bị đánh chìm.



Thông tin từ đồn biên phòng Bạch Long Vĩ cho biết, đã có một xe ô tô chở dây để chằng buộc tàu về nơi trú bão gặp gió to và sóng đánh nên bị lật xuống cầu cảng Đình Vũ. Rất may các chiến sĩ biên phòng đã cứu được người trong xe.



Riêng tại quận Đồ Sơn, mặc dù đến 6h sáng nay (24/6) không có mưa lớn nhưng ngay từ chiều qua, triều cường đã lên cao bất thường gây tình trạng ngập nặng nhiều khu dân cư. Hiện tại nước vẫn chưa xuống, tình trạng giao thông ở đây vẫn đang gặp nhiều trở ngại.











Bão chưa đổ bộ, Hải Phòng đã ngập nặng









Những thanh niên vô tư đứng chụp hình những con sóng dữ



















Theo Thu Hằng (DT)



Tại huyện đảo Cát Hải sóng biển to kết hợp triều cường dâng đã cô lập các khu dân cư Gia Lộc, Tiến Lộc, Hải Lộc... Đồn biên phòng Cát Hải đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức di dân cho gần 1.800 người trong diện phải di dời về vị trí an toàn. Tuy nhiên một số người dân vẫn cố tình xuống bè nuôi trồng thủy sản, đồn biên phòng đã tiến hành cưỡng chế để buộc họ về nơi an toàn.Theo ghi nhận của phóng viên, một số nơi trên địa bàn Hải Phòng, đặc biệt là khu vực ven sông, biển, nước dâng cao, tràn cả vào nhà dân khi họ chưa kịp di dời đồ đạc. Nhiều khu nước ngập sâu gần 1m, gây khó khăn trong đi lại cũng như sinh hoạt cho người dân.Theo dự đoán khoảng 4h sáng nay bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn; nhưng đến 6h sáng nay Hải Phòng vẫn không có mưa lớn, trời có biểu hiện khô tạnh.Trước đó 18h chiều 23/6, tại Hải Phòng tình trạng ngập lụt đã lan ra trên diện rộng. Mặc dù chưa có mưa lớn nhưng do triều cường dâng cao khoảng 4 - 5 mét, sóng đã đánh tràn qua hàng ngàn km đê bao, tràn vào đất liền gây ngập lụt trên diện rộng.Toàn bộ huyện Cát Hải gần như bị cô lập trong nước lớn. Ban Phòng chống lụt bão đã phải di chuyển 1.800 người dân ra khỏi vùng bị nước lũ đe dọa. Hàng ngàn hộ dân khác vẫn đang được xem xét để di chuyển trong đêm nếu tiếp tục diễn ra mưa lớn.Điều đáng nói, tại Hải Phòng, người dân vẫn rất coi thường tác hại của bão lũ. Khi gió đã rít mạnh, trên hệ thống loa phát thanh đã chuyển đi những thông tin về cơn bão số 2 với những diễn biến phức tạp, rất nhiều người dân Hải Phòng vẫn vô tư đổ xô ra Đồ Sơn... xem bão.Tại khu 1 và khu 2 của Đồ Sơn, nhiều thanh thiếu niên tỏ ra thích thú khi đứng trước ngọn sóng cao hơn 5 mét để chụp ảnh, đưa lên trang mạng xã hội facebook, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều gia đình còn chở cả con trẻ ra sát bờ kè để chụp ảnh và chứng kiến những ngọn sóng hung dữ đổ ập vào bờ. Trong khi họ đang mải hồ hởi với những đợt sóng dữ thì trong thành phố, nước đã bao phủ hết các ngả đường.Tại các vùng ven biển thuộc huyện Tiên Lãng, Hải Thành và Cát Hải, nhiều hộ nuôi trồng thủy hải sản vẫn chưa chịu rời đầm về nơi trú bão an toàn. Tâm lý của người dân là chưa thấy mưa to nên rất chủ quan.Một số hình ảnh Hải Phòng bị ảnh hưởng bởi bão số 2: