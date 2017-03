Hải Phòng: Nghi vợ ngoại tình, đâm chết “tình địch”

Do mâu thuẫn tình cảm với chồng là Vũ Văn Hùng (SN 1970, trú tại xã An Thắng, huyện An Lão - Hải Phòng) nên chị Đào Thị Như Quỳnh (SN 1975) đã đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ tại ngõ 191 Lê Lợi, Ngô Quyền - Hải Phòng và sống ly thân với chồng từ năm 2004.

Hùng nghi ngờ anh Mai Duy Lưu (SN 1971, ở cùng ngõ 191 phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng) là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình mình nên Vũ Văn Hùng tính chuyện trả thù.

Vào khoảng 18 giờ ngày 18-10-2004, trong khi đang bế con trai ở đầu ngõ 191 phố Lê Lợi thì Hùng phát hiện thấy anh Lưu đang ngồi ở quán nước. Hùng hỏi mọi người : “Mặc áo vàng có phải thằng Lưu không?”. Hỏi rồi Hùng rút dao nhọn cài ở tất chân gõ cán dao vào trán anh Lưu.

Lúc đó, bất chấp mọi người chung quanh can ngăn còn anh Lưu cầm ghế băng để chống đỡ, Hùng vẫn lao vào quyết sống mái với “tình địch”. Trong tư thế đối diện, Hùng cầm dao đâm xóc từ dưới lên trên vào ngực trái anh Lưu.

Sau đó, Hùng vẫn không chịu dừng lại mà còn say máu đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ mới dừng tay. Gây án xong, Hùng lên xe ôm bỏ đi. Anh Lưu được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do bị thương quá nặng.

Sau gần chục năm trời bỏ trốn, đến ngày 2-10-2012, Hùng bị bắt giữ theo lệnh truy nã về tội Giết người.

Sáng 29-3-2013, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vũ Văn Hùng về tội Giết người. Với hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Văn Hùng mức án tù chung thân.

Theo Tr.Đức (NLĐO)