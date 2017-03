Hai quán cà phê tổ chức hút sisha

Trước đó, tối 18-8, Công an quận Tân Bình kiểm tra hành chính hai quán cà phê trên thì phát hiện 14 tiếp viên nữ quán cà phê Tulip không hợp đồng lao động, ăn mặc hở hang và vi phạm hành chính 11 lỗi.

Tại quán cà phê Number One, công an lập biên bản vi phạm tám lỗi, thu giữ sáu bộ bình hút sisha, nhiều hộp thuốc lào nhập lậu. Được biết với các lỗi vi phạm, quán cà phê Tulip bị đề xuất xử phạt hành chính gần 100 triệu đồng, cà phê Number One bị đề xuất xử phạt gần 40 triệu đồng.

LƯU NGUYỄN