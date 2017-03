Hải quan trả hàng nhưng không chịu bồi thường

Nguyên vào chiều 24-11-2009, vợ chồng bà Phụng nhờ người hàng xóm giữ giúp chiếc xuồng máy chứa thuốc đậu ở bến sông Sở Hạ. Sau đó, lực lượng hải quan và biên phòng ập đến bắt giữ số hàng trên. Khi hay tin, bà Phụng mang hóa đơn đến chứng minh nguồn gốc và yêu cầu lập biên bản bắt giữ hàng. Khi Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà từ chối, vợ chồng và người thân bà Phụng có hành vi cản trở. Công an huyện Tân Hồng lập tức đến tạm giữ hành chính bảy người trong gia đình bà Phụng. Sau khi được công an thả ra, bà Phụng được biết số hàng trên đã bị hải quan tịch thu với lý do hàng nhập lậu, vắng chủ. Sau nhiều lần yêu cầu giải quyết không kết quả, ngày 15-3 bà Phụng gửi đơn khiếu nại yêu cầu Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà phải trả lại toàn bộ hàng và phương tiện, đồng thời bồi thường thiệt hại gần 900 triệu đồng cho bà.

Ông Võ Văn Danh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, thừa nhận khi bắt giữ hàng hóa, lực lượng chức năng không lập biên bản. Lúc bắt có bà Nguyễn Thị Phụng và người thân đứng ra nhận là chủ hàng. Khi chuyển hàng từ xuồng lên xe có thay đổi vỏ đựng thuốc do bị rách vỡ, làm thay đổi hiện trạng hàng hóa. Tuy nhiên, phía hải quan vẫn ra quyết định tịch thu số hàng hóa trên và đã chuyển cho cơ quan tài chính làm thủ tục bán đấu giá sung công quỹ.

Ngày 6-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà ra hai quyết định về giải quyết khiếu nại và trả lại tang vật, phương tiện cho vợ chồng bà Phụng. Theo đó, chi cục cho rằng bà Phụng và những người thân từ chối nhận chủ sở hữu, có thái độ bất hợp tác nên không thể xác định được chủ sở hữu. Khi có đơn khiếu nại của bà Phụng, chi cục xác minh mới biết số hàng và phương tiện trên đúng là của vợ chồng bà Phụng. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà quyết định hủy toàn bộ nội dung quyết định tịch thu hàng trước đó và trả lại toàn bộ hàng hóa, phương tiện cho vợ chồng bà Phụng. Tuy nhiên, viện lý do hàng hóa vẫn nằm nguyên trong kho, không bị giảm giá trị; từ ngày phương tiện bị tạm giữ chủ sở hữu vẫn mua bán bình thường, không bị mất thu nhập nên chi cục bác toàn bộ yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà Phụng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phụng cho biết có đầy đủ giấy tờ chứng minh thiệt hại do bị tịch thu hàng hóa cùng phương tiện làm ăn. “Nếu hải quan cấp trên giải quyết không công bình, tôi sẽ nhờ tòa can thiệp” - bà Phụng nói.

VĨNH SƠN