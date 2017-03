Hải quân VN cứu sống 35 ngư dân trôi dạt trên biển

14 giờ, tàu HQ 628 thuộc Hải đội 311, Vùng 3 hải quân từ từ lai dắt tàu cá ĐNa 90406 cùng 35 ngư dân trên tàu cập cảng trong tiếng mừng reo của những người chứng kiến. Trung úy Lê Văn Bình - thuyền trưởng tàu HQ 628 - cho biết: “Từ chiều 19-11, tàu đã lên đường tìm kiếm tàu cá bị nạn. 12 giờ ngày 20-11 thì tiếp cận được tàu nhưng do gió cấp 7-8, sóng cấp 6-7 khiến việc tiếp cận rất khó khăn.Các chiến sĩ tham gia cứu nạn đều là người có kinh nghiệm nên đã đề nghị phía tàu cá thả thúng đưa thuyền trưởng sang tàu HQ 628 báo cáo tình hình để có phương án cụ thể. Sau đó chúng tôi đưa dây kéo qua để neo vào tàu cá và lai dắt”. Ông Huỳnh Văn Cường – thuyền trưởng ĐNa 90406 - xúc động nói: “Anh em ngư dân tụi tui biết là lực lượng hải quân sẽ ra ứng cứu nhưng không biết sớm hay muộn. Thấy có tàu hải quân Việt Nam ra anh em tụi tui nhảy lên vì vui sướng”.Ngay khi tàu cá ĐNa 90406 cập cảng an toàn, đại tá Nguyễn Tiến Dũng - phó tư lệnh chính ủy Vùng 3 hải quân - đã trực tiếp lên tàu để tặng quà và thăm hỏi ngư dân. Đại tá Dũng nói: “Mong rằng các anh em sớm sửa chữa máy móc, tiếp tục ra khơi. Đi những vùng biển xa, những vùng biển của chúng ta để đánh bắt. Để khẳng định tuyệt đối đó là vùng biển chủ quyền của chúng ta không ai có quyền xâm phạm được".Đại tá Dũng cũng khẳng định: “Bất cứ khi nào bà con ngư dân mình bị sự cố trên biển hãy điện về đường dây nóng của hải quân. Chúng tôi sẽ điều những tàu gần nhất đến ứng cứu kịp thời bà con”.Trước đó, lúc 20 giờ ngày 18-11, tàu cá ĐNa 90406 cùng 35 ngư dân đang trên đường ra khơi hành nghề câu mực, khi đến vị trí cách Đà Nẵng gần 300 hải lý thì bị hỏng máy và thả trôi trên biển. Tàu cá đã phát tín hiệu cấp cứu. 18g30 ngày 19-11, tàu HQ 628 lên đường tìm kiếm tàu bị nạn.Trưa 20-11, tàu hải quân HQ 628 do trung úy Lê Văn Bình làm thuyền trưởng đã tiếp cận được tàu bị nạn. Sau 50 giờ lai dắt trên biển, tàu cá ĐNa 90406 cùng 35 ngư dân đã về đến bờ an toàn.Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)