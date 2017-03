Hải quân vùng 3 cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi an toàn

Tàu cá QNg 94257 được tàu HQ 951 Vùng 3 cứu nạn vào bờ (ảnh do Hải quân vùng 3 cung cấp)



Theo Thu Lan (VOV.VN)



Vào hồi 10h40 ngày 12/10, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân nhận được điện thoại của Sở Chỉ huy quan chủng Hải quân khẩn trương đi cứu tàu QNg 94257 TS bị chết máy đang trôi dạt trên biển ở phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng, khu vực gần quần đảo Hoàng Sa cách đất liền 100 hải lý. Ngay lập tức, Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân đã điều tàu HQ951 đang làm nhiệm vụ trên biển gần khu vực tàu QNg 94257 TS gặp nạn tìm kiếm và ứng cứu.Sau 7 giờ đồng hồ trong điều kiện sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 11, đến 17h ngày 12/10, tàu HQ 951 đã tiếp cận được tàu QNg94257 và cứu kéo, đưa 11 ngư dân sang tàu chăm sóc sức khỏe. Đến 13h30 ngày 13/10, tàu HQ951 đã kéo tàu cá gặp nạn cập cảng vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng an toàn. Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã đến thăm hỏi các ngư dân và chỉ đạo cho cơ quan kỹ thuật của Vùng sửa chữa động cơ cho tàu cá QNg 94257. Hiện tàu đã được đưa vào khu neo đậu tránh bão an toàn.Trước đó, lúc 9h sáng 12/10, tàu cá QNg 94257 do ông Nguyễn Hơn làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân trú tại xã Phổ An, Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi hành nghề tại vị trí có tọa độ 17 độ vĩ bắc, 109,3 độ kinh đông, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 100 hải lý về hướng đông bắc thì bị hỏng máy không khắc phục được nên thả trôi với tốc độ 1,5 hải lý/giờ. Tàu cũng được các tàu cá khác đến ứng cứu nhưng vì sóng to nên không thể lai kéo được.Đại tá Bùi Văn Tám, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân cho biết, trong khi cả nước đang dõi theo lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng, trong đó có Cán bộ chiến sĩ của Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân. Biến đau thương thành hành động cách mạng, CBCS Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân nguyện quyết tâm rèn luyện, chắc tay súng bảo vệ bình yên biển, đảo của Tổ quốc.Việc tàu HQ951 của vùng cứu nạn tàu của ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn, đó cũng là thành tích đầu tiên kính dâng lên linh hồn Đại tướng – Vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam./.