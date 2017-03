Hai sinh viên chết đuối khi tắm thác nước

Thợ lặn và rất đông thân nhân và ngươi dân tham gia tim kiêm - Ảnh: do Sư Tịnh Yên cung cấp

Công an xã Đray Sáp cho biết hai sinh viên về quê ăn tết và đi chơi thác cùng nhóm bạn ở quê vào sáng 1-2 (mùng 2 tết). Nhóm bạn tổ chức ăn nhậu. Sau đó, sinh viên Phạm Văn Hòa (sinh năm 1990) nhảy xuống tắm và bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Sinh viên Đinh Văn Xuyên (sinh năm 1993) thấy bạn bị tai nạn nhảy xuống cứu, không may bị dòng nước nhận chìm. Một sinh viên chưa rõ tên cũng lao theo cứu, rất may được nhiều người hỗ trợ nên thoát nạn.

Do địa hình hiểm trở, các khe đá nước sâu và chảy xiết nên mãi đến 17g20 ngày hôm qua 3-2 (mùng 4 tết) chính quyền địa phương mới vớt được thi thể sinh viên tên Hòa. Sáng ngày 4-2 vớt tiếp được thi thể sinh viên tên Xuyên.

Theo người dân địa phương, năm nào tại điểm du lịch thác Đray Nu này cũng có người chết đuối dù có treo biển cảnh báo nguy hiểm và nơi này cũng thường xuyên có công nhân dùng loa tay nhắc nhở.

Theo TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG (TTO)