Hai sỹ quan công an bị côn đồ chém trọng thương

Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang tập trung truy bắt và làm rõ động cơ 4 đối tượng chém trọng thương 2 sỹ quan công an thuộc Đồn Công an Đền Hùng (TP Việt Trì) là Đại úy Trần Hồng Minh và Trung tá Lê Anh Tuấn.

Trước đó, tối 25-5, tại khu I, xã Vân Phú (TP Việt Trì), 4 thanh niên đi trên 2 xe máy cầm dao, kiếm bất ngờ lao vào chém Đại úy Minh và Trung tá Tuấn. Mặc dù Đại uý Minh đã xưng danh nhưng bọn chúng vẫn xông vào hành hung, buộc đồng chí Minh phải bắn cảnh cáo 3 phát súng liên tiếp. Tuy nhiên, 4 đối tượng lạ mặt vẫn không dừng lại và tiếp tục truy sát cho đến khi 2 đồng chí công an bị chém trọng thương. Hiện nay, Đại úy Trần Hồng Minh và Trung tá Lê Anh Tuấn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Theo ANH MINH (SGGPO)