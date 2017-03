Hai tai nạn giao thông liên tiếp, 5 ôtô bẹp dúm

Vụ va chạm khiến 3 xe hư hỏng nặng, nhất là ở phần đầu, 1 hành khách bị gãy chân phải đưa đi cấp cứu.

Theo lời kể của người dân xung quanh và thông tin ban đầu từ cơ quan công an, xe khách mang biển số 29Y-0303 do Tưởng Văn Quế (sinh năm 1962, quê ở TP Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm trên thì đâm vào xe khách 18N-7166 do Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1980, quê Giao Thủy, Nam Định) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Ngay lúc đó, xe tải đông lạnh 16M-1481 do Trần Văn Thưởng (sinh năm 1985, quê ở Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam chạy tới đâm vào đuôi xe 18N-7166.

* Khoảng 30 phút sau ngay tại vị trí đó, xe khách 18N-4018 do Lương Quang Huy (sinh năm 1975, quê Giao Thủy, Nam Định) lái, chạy hướng Bắc - Nam đâm vào đuôi xe ôtô con 73L-8579 do Đinh Minh Thường (ở TP Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường hai vụ tai nạn:

Theo Thanh Niên