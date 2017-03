Hai tàu cá bị hỏng, 30 ngư dân được cứu sống

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu cứu hộ ứng cứu ngay trong đêm và cứu sống toàn bộ 21 ngư dân. Do biển động nên UBND tỉnh đã có công điện khẩn yêu cầu các lực lượng chức năng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

Ngư dân tàu ĐNa-66456 vui mừng sau khi được tàu biên phòng cứu nạn. Ảnh: H.CHÂU

Sáng cùng ngày, sau hơn 20 giờ vật lộn với gió to sóng lớn, tàu BP-081102 của Hải đội 2 BĐBP Đà Nẵng đã lai dắt thành công tàu cá ĐNa-66456 do ông Nguyễn Văn Chiêm (ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng cùng chín ngư dân bị nạn vào bờ. BĐBP Đà Nẵng cho biết hiện đơn vị đã liên lạc được với gần 130 tàu, thuyền với hơn 900 ngư dân để hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

LUẬN NGỮ - HẢI CHÂU