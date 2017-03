Hai thanh niên bị đánh sau khi công an giữ xe

Theo trình bày của anh Phương, lúc 21 giờ ngày 21-6, anh chở một người bạn ngồi phía sau xe máy không đội mũ bảo hiểm thì bị CSGT Công an TP Tuy Hòa cùng Công an phường Phú Đông giữ xe, lập biên bản vi phạm. Do trời tối, không đọc rõ biên bản nên anh không ký. Lúc này, một CSGT nói: “Hôm nay tao cho mày đi nửa chiếc xe luôn!” - anh Phương kể. Sau đó, anh Phương nhờ bạn là Nguyễn Kim Đệ (29 tuổi, ngụ cùng địa phương) chở đến trụ sở Công an phường Phú Đông hỏi xe bị giữ ở đâu, vì sao CSGT dọa sẽ bị mất nửa chiếc xe thì cán bộ công an phường bảo về, mai đến làm việc. Do anh Phương không về nên bị một cán bộ công an đẩy ra.

Anh Phương thuật lại: “Tôi thừa nhận lúc đó tôi có hơi men nên có to tiếng nhưng tôi không làm gì sai. Trong lúc giằng co, khi tôi vừa đánh rơi mũ bảo hiểm thì có năm người, trong đó có ông Trần Quang Thức, đang mặc cảnh phục, lao vào đánh tôi tới tấp”.

Hai anh Nguyễn Kim Đệ (trái) và Nguyễn Ngọc Phương trình bày lại sự việc khi trên mặt còn đầy thương tích. Ảnh: TẤN LỘC

Anh Nguyễn Kim Đệ kể: “Tôi là người tỉnh táo nên chứng kiến hết sự việc. Chúng tôi yêu cầu công an phường lập biên bản việc anh Phương bị đánh nhưng họ bảo không còn làm việc”. Cũng theo anh Đệ, một lát sau khi anh Phương đang ngồi trước cổng trụ sở Công an phường Phú Đông thì bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy đến dùng cây, đá đánh tới tấp ngay trước mặt công an. Thấy vậy, anh Đệ chạy vào trụ sở công an phường đề nghị can thiệp nhưng công an không ra. Lúc này hai thanh niên đi xe máy lao vào đánh luôn anh Đệ. Hiện cả anh Phương và anh Đệ đều có nhiều thương tích trên mặt, lưng; trong đó anh Phương bị gãy một chiếc răng. Cả anh Phương và anh Đệ đều khẳng định hai thanh niên đi xe máy đánh người giống hệt với hai công an đã đánh anh Phương trước đó.

Trao đổi với PV, Thượng úy Lê Anh Tuấn, Phó Công an phường Phú Đông, cho biết tối hôm đó ông trực chỉ huy tại công an phường này. Theo ông Tuấn, anh Phương bị công an giữ xe do trong người có độ cồn quá quy định. Khi anh Phương đến hỏi xe, công an yêu cầu về nhà, mai đến làm việc, sau đó anh này có la ó. “Công an không đánh anh Phương và anh Đệ. Chúng tôi có nghe đánh ngoài đường nhưng lúc đó trời tối, người đánh đã bỏ chạy”. Ông Tuấn thừa nhận có thấy anh Phương bị gãy một chiếc răng. Ông Tuấn cho rằng lúc đó anh Phương có hơi men, còn anh Đệ là người đàng hoàng.

TẤN LỘC